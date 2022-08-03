Как в Казахстане смогут решить вопрос возможного дефицита электроэнергии

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков прокомментировал вопрос возможного дефицита электроэнергии в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что в прошлом году в стране был дефицит электроэнергии, в том числе за счет цифрового майнинга. Впоследствии вопрос был решен за счет перетоков из России.

Технически у нас по паспортным показателям оборудования дефицита нет, но на самом деле, учитывая большой износ станций, которые не вырабатывают весь свой парковый ресурс, при росте потребления возможен дефицит. Поэтому мы предполагаем на первом этапе до ввода новых источников генерации покрыть дефицит за счет перетоков и покупки электроэнергии из России. Да, технически дефицит возможен, но он покрываемый. Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК

Ранее на брифинге министр прокомментировал вопрос строительства АЭС. Он отметил, что технологию еще не выбрали. Для этого необходимо рассмотреть все плюсы и минусы не только самих технологий, но и работу таких проектов в разных странах.

После заместитель министра Жандос Нурмаганбетов рассказал о возможном строительстве еще одной атомной станции на Иртыше.