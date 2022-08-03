Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Как в Казахстане смогут решить вопрос возможного дефицита электроэнергии

генератор Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков прокомментировал вопрос возможного дефицита электроэнергии в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что в прошлом году в стране был дефицит электроэнергии, в том числе за счет цифрового майнинга. Впоследствии вопрос был решен за счет перетоков из России.

Технически у нас по паспортным показателям оборудования дефицита нет, но на самом деле, учитывая большой износ станций, которые не вырабатывают весь свой парковый ресурс, при росте потребления возможен дефицит. Поэтому мы предполагаем на первом этапе до ввода новых источников генерации покрыть дефицит за счет перетоков и покупки электроэнергии из России. Да, технически дефицит возможен, но он покрываемый.Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК

Ранее на брифинге министр прокомментировал вопрос строительства АЭС. Он отметил, что технологию еще не выбрали. Для этого необходимо рассмотреть все плюсы и минусы не только самих технологий, но и работу таких проектов в разных странах.

После заместитель министра Жандос Нурмаганбетов рассказал о возможном строительстве еще одной атомной станции на Иртыше.

Читайте также

Сколько этнических казахов вернулись на родину с 1991 года

Мы смотрим в историю – Акчулаков о безопасности строительства АЭС в Казахстане

В Казахстане обсуждают строительство второй АЭС на Иртыше

Тамила Языкова
Акчулаков Болат МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Алматы изъятие госнужды земли
Для каких госнужд изымается земля в историческом центре Алматы
Алматы дороги велогонка перекрытие
Часть дорог в Алматы будет перекрыта 7 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа
торги на бирже
Доллар подешевел на торгах
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков
Китай Тайвань поставки песка
Китай приостановил поставки песка на Тайвань
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления