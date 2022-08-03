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В Казахстане обсуждают строительство второй АЭС на Иртыше

строительство АЭС Казахстан Фото: pexels
Заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в СЦК рассказал о возможности строительства еще одной атомной станции на Иртыше, передает корреспондент Zakon.kz.
Вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше в районе города Курчатова. Если Казахстан принимает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, как строить несколько атомных электростанций, нет. То есть Иртыш, безусловно, перспективная площадка.Заместитель министра энергетики Жандос Нурмаганбетов

Жандос Нурмаганбетов отметил, что сейчас ведутся соответствующие обсуждения.

С успешным вводом, началом строительства первой станции возникает второй вопрос: сколько атомных станций будет в Казахстане? Сейчас ведутся соответствующие обсуждения. Я думаю, вполне возможно, что вторая атомная станция в Казахстане может появиться на Иртыше, в районе города Курчатова. Программу надо подготовить, определиться с технологией реактора, со схемой финансирования. Как министр сказал, мы в конце этого – начале следующего года внесем соответствующую информацию.Заместитель министра энергетики

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