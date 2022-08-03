Сколько этнических казахов вернулись на родину с 1991 года

Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов. Пресс-служба МТСЗН РК

Как уточнили в Минтруда, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

69,9% – из Узбекистана;

10,3% – из КНР;

7,1% – из Туркменистана;

4% – из Монголии;

8,7% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (30,8%), Мангистауской (17,9%), Туркестанской (9,7%), и Жамбылской (6,5%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,2%) и Шымкент (8%). Пресс-служба МТСЗН РК

Также в Минтруда отметили, что по состоянию на 1 августа текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, 26,2% человек моложе трудоспособного и 13,3% – пенсионеры.