Сколько этнических казахов вернулись на родину с 1991 года
Фото: gov.kz
Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.
По состоянию на 1 августа 2022 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 9077 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 96,9 тыс. этнических казахов.Пресс-служба МТСЗН РК
Как уточнили в Минтруда, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:
69,9% – из Узбекистана;
10,3% – из КНР;
7,1% – из Туркменистана;
4% – из Монголии;
8,7% – из других стран.
Прибывшие этнические казахи, в основном, поселились в Алматинской (30,8%), Мангистауской (17,9%), Туркестанской (9,7%), и Жамбылской (6,5%) областях, а также в городах Алматы (5,7%), Нур-Султан (7,2%) и Шымкент (8%).Пресс-служба МТСЗН РК
Также в Минтруда отметили, что по состоянию на 1 августа текущего года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,5%, 26,2% человек моложе трудоспособного и 13,3% – пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,8% имеют высшее образование, 39,8% – среднее специальное образование, 46,7% – общее среднее образование и 1,6% не имеют образования.Пресс-служба МТСЗН РК
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