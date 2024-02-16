В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, сколько этнических казахов вернулись на родину c 1991 года, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 февраля 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1306 этнических казахов.

"Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 129,6 тыс. этнических казахов", – говорится в сообщении 16 февраля.

Прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами из:

КНР – 48,9%;

Узбекистана – 29,6%;

Монголии – 8,3%;

Туркменистана – 7,3%;

России – 4,4%;

других стран – 1,5%.

По состоянию на 1 февраля 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 56,2%, несовершеннолетние – 33,6% и пенсионеры – 10,2%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 20,2% – среднее специальное образование, 54,6% – общее среднее образование и 10,2% – не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы:

Акмолинская,

Абайская,

Костанайская,

Павлодарская,

Восточно-Казахстанская,

Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 февраля 2024 года в регионы расселения переселено 332 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 35 кандасам, также все они были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.

В Минтруда напомнили, что с 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 6203 заявления от этнических казахов.

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