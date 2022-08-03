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ЧМ-2030 по футболу может пройти сразу в четырех странах

чемпионат мира Фото: pixabay
Юбилейное мировое первенство по футболу в 2030 году может пройти сразу в четырех странах одновременно. Среди кандидатов - совместная заявка Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, передает Zakon.kz.

В 2030 году исполнится ровно 100 лет с момента проведения первого в истории Чемпионата мира по футболу. Дебютное мировое первенство прошло в Уругвае, и спустя век эта страна снова может принять игры Мундиаля.

Уругвай вместе с Аргентиной, Чили и Парагваем в торжественной обстановке на том самом стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, где в 1930 году прошел финал первого чемпионата мира между Уругваем и Аргентиной (4:2), объявили о совместной заявке на проведение Чемпионата мира-2030 под лозунгом Juntos 2030.

Если FIFA выберет заявку из Латинской Америки, то тогда впервые в истории мировое первенство по футболу пройдет сразу в четырех странах.

Соперниками совместной заявки Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая являются совместные предложения Испании и Португалии, а также групповая заявка Болгарии, Румынии, Греции и Сербии.

Глава FIFA Джанни Инфантино обещал провести выборы стран-хозяек Чемпионата мира-2030 по футболу прозрачно и честно.

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