ЧМ по футболу в 2030 году пройдет сразу в шести странах

Чемпионат мира 2030 года впервые в истории пройдет сразу в шести странах. Основными организаторами турнира станут Марокко, Португалия и Испания. Кроме того, в честь 100-летия первого чемпионата мира три матча-открытия состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆



Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.



Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™.