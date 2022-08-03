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Могут не есть месяцами: в Алматинском зоопарке показали, как кормят крокодилов

Могут не есть месяцами: в Алматинском зоопарке показали, как кормят крокодилов Фото: скриншот видео
Алматинский зоопарк опубликовал в социальной сети видео, на котором снят процесс кормления крокодилов, передает Zakon.kz.

Видеоролик размещен в Telegram-канале зоопарка.

Также в Алматинском зоопарке показали, как кормят черепах.

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