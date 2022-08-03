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О фактах нарушения казахстанской границы рассказали в КНБ

Военные Фото: gov.kz
В настоящее время в отношении правонарушителей ведутся досудебные расследования, передает Zakon.kz.

31 июля в Панфиловском районе Жетысуской области пограничники задержали гражданина Китая, пытавшегося проникнуть в Казахстан в обход пункта пропуска, чтоб в дальнейшем направиться в европейские страны.

2 августа в Карабалыкском районе Костанайской области за нарушение государственной границы задержаны двое россиян. На территории Казахстана они планировали скрыться от уголовного преследования.

 

 

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Ирина Мишура
КНБ Казахстан
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