КНБ задержал пятерых казахстанцев и иностранца
В распространяемом сообщении сказано, что в августе КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Карагандинской, Туркестанской, Улытауской областей проведены мероприятия по противодействию терроризму.
"Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей".Пресс-служба КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, что обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты.
В дополнении специалисты уточнили, что двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
Фото: пресс-служба КНБ РК
"В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
23 августа стало известно о совместной операции КНБ с российскими партнерами по ликвидации наркоканала. Тогда был ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по "Северному маршруту".