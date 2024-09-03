КНБ задержал пятерых казахстанцев и иностранца

Комитет национальной безопасности (КНБ) 3 сентября 2024 года заявил о задержании подозреваемых в террористической деятельности. В отношении задержанных лиц ведут досудебные расследования, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что в августе КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Карагандинской, Туркестанской, Улытауской областей проведены мероприятия по противодействию терроризму.

"Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей". Пресс-служба КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты.

В дополнении специалисты уточнили, что двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

23 августа стало известно о совместной операции КНБ с российскими партнерами по ликвидации наркоканала. Тогда был ликвидирован канал контрабанды афганских наркотиков по "Северному маршруту".