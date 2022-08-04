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Хоккейный клуб «Барыс» заключил контакт с канадским защитником

хоккей Фото: hcbarys.kz
Одностороннее соглашение с 27-летним Кристофером Биграсом рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2023 года, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе клуба, всю свою карьеру Биграс провел в Северной Америке. В составе юниорской сборной Канады Кристофер становился чемпионом мира. В 2013 году игрок обороны был задрафтован «Колорадо», в составе которого в дальнейшем сыграл 46 матчей в НХЛ.

В АХЛ спортсмен провел 279 встреч и заработал 120 (26+94) очков. Минувший сезон Биграс завершал в «Чикаго Вулвз». За 12 игр он записал в свой актив 3 (2+1) балла и помог своей команде выиграть Кубок Колдера.

Хоккеист присоединится к команде после прохождения всех необходимых процедур по оформлению документов.

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