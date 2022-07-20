ХК «Барыс» в один день подписал контракты с тремя хоккеистами
По сообщению пресс-службы ХК «Барыс», соглашение с канадским защитником Джесси Грэмом рассчитано до 30 апреля 2023 года. До 2019 года он выступал в различных лигах Северной Америки, в основном, в АХЛ. Джесси провел 215 матчей и заработал 88 (19+69) очков.
В прошедшем сезоне Грэм защищал цвета «Пантер» из Аугсбурга в чемпионате Германии. Защитник сыграл 52 матча и записал в свой актив 42 (3+39) балла. Этот результат позволил канадцу стать лучшим бомбардиром команды и занять второе место в списке самых результативных защитников Лиги.
Фото: hcbarys.kz
Также на сезон подписан контракт с Джереми Бракко, одностороннее соглашение с американским форвардом рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Практически всю свою карьеру форвард играл в Северной Америке, в составе юниорской и молодежной сборных США. Джереми становился чемпионом мира. В сезоне 2017/18 Бракко выиграл Кубок Колдера в составе «Торонто Марлис». За 169 матчей в АХЛ он заработал 145 (32+113) очков.
В прошлом сезоне хоккеист выступал за немецкий «Крефельд Пингвин». За 54 матча в чемпионате Германии Джереми записал в свой актив 54 (14+40) балла, стал лучшим ассистентом и бомбардиром своей команды.
Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб «Барыс» также официально сообщил о заключении контракта с Кириллом Максимовым. Форвард будет выступать на основании договора аренды игрока сроком на один сезон. Первые шаги своей хоккейной карьеры Максимов делал в Северной Америке.
В сезоне 2020/21 Кирилл выступал в системе ЦСКА и успел провести в КХЛ 16 матчей (3 балла, 2+1). В прошлом сезоне форвард играл в чемпионате Финляндии за «Юкурит». В его активе 28 встреч и 9 (4+5) баллов за результативность.
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