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Байден готов подписать документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

президент США НАТО Швеция Финляндия Фото: pixabay
3 августа сенат США одобрил резолюцию о расширении НАТО. В поддержку резолюции высказались 95 сенаторов при необходимом пороге в 67 голосов. Против высказался лишь один законодатель, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден в среду поприветствовал решение сената, одобрившего резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, и выразил готовность подписать необходимые для расширения альянса документы, сообщает РИА Новости.

Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории.Джо Байден

Президент США назвал состоявшееся ранее днем голосование в сенате историческим и выразил благодарность конгрессменам за проявленную по данному вопросу поддержку.

США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности.Джо Байден

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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