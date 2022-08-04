Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана

Жилому комплексу нет еще и года. К тому же он относится к категории жилья комфорт-класса, однако жители не видят никакого комфорта, сообщает Zakon.kz.

Большие перспективы, активная жизнь и самые комфортные условия для ваших детей – так рекламируют новый жилой комплекс на правом берегу столицы, который в начале этого года ввели в эксплуатацию, сообщает КТК.

Утром 3 августа в одном из подъездов целиком рухнул потолок. Обошлось без жертв.

Ни детей, ни взрослых не было там. Там такая конструкция. Я даже по видео посмотрел. Это ужасно! Это мог быть летальный исход. Теперь, получается, все эти подъезды однотипные, одна бригада делала: в любой день, в любой час может обвалиться другой подъезд. Поэтому, соответственно, нужно будет проверку провести. житель дома Мурат Рахимжанов

Возмущает людей то, что квартиры в этом доме продавались по цене жилья комфорт-класса – 350-380 тысяч за квадрат. Однако дом едва ли тянет даже на эконом.

В паркинге пока нет машин, сама парковка еще не функционирует, но уже с проблемами. Цоколь затопило после ливня, туда нагнали рабочих, чтобы навести порядок.

Прораб заверил журналистов телеканала, что все делалось согласно проекту. Только вот проект, кажется, был в двух вариантах. Людям представили один документ, подрядчик же работал по другому.

Тот проект я не видел вообще. Мы строили по нашему проекту. Почему два проекта? Это я уже не знаю. Нам дали рабочий проект. Мы по рабочему строили, а тот проект я вообще не знаю. В течение трех дней все устраним. 3-4 дня. На Кошкарбаева – Жумабаева, это во всех ЖК было. Это городской не доработал. У нас вода не уходила никуда. Она вся обратно пошла к нам в паркинг. прораб Амиржан Сергалиев

Представители застройщика на встречу с жителями так и не приехали. Хотя обещали, что проведут проверку.