Жители Костаная не согласны с новостройкой в жилом массиве

Житель района Зеленстрой Костаная, состоящего из частных домов, не согласны с проектом строительства жилого комплекса по соседству, сообщает Zakon.kz.

Несколько десятков костанайцев, живущих в жилом массиве Зеленстрой, требуют отменить проект по постройке многоэтажных домов по соседству. Жилой комплекс, по словам горожан, нарушит спокойствие района и его экологичность, передает Наш Костанай.

"Мы живем без огромного количества автомобилей, выхлопных газов, дети спокойно играют и бегают. А сейчас у нас получается нет выбора, за всех решили, что все когда-то будут жить в многоэтажках. Думаете, они тут построятся и остановятся на этом? Нет, дальше начнут продвигаться в любом случае". Анастасия Мастрюкова, жительница района Зеленстрой

Согласно проекту застройки, часть нового жилого комплекса затронет уже построенные дома жителей частного сектора. Живущие в Зеленстрое люди всерьез обеспокоены предстоящим строительством и требуют перенести место расположения высоток на подходящее и свободное для этого место.

"Мы три года строимся, только обои стали в доме клеить. Я знаю, нам скажут, не хотите – не продавайте, но и соседствовать с многоэтажками нам не хочется. Сейчас везде многоэтажки, куда нам деваться. Мы жили в "Жана кала", бежали оттуда, потому что не смогли в "человейниках" жить. Когда три дома построили вместо землянок, да, хорошо, классно, а потом стали лепить больше и больше высоток. Там ни днем, ни ночью не поставить машину, парковок нет. Тут то же самое будет". Анастасия Мастрюкова

К тому же, говорят местные, пустырь, который выделили под застройку, находится на пути высоковольтной линии.

"Застройщик купил пустырь, где линия высоковольтная проходит, там в принципе строить запрещено. По законодательству нужно отступать 15 метров от нее и строить, а местам там нет. Поэтому он и лезет на наши участки", – говорят жильцы района.

Часть домов, в которых живут сейчас горожане, попадают под социальные объекты, что беспокоит живущих здесь людей.

"На моей земле хотят поставить садик. В нашем доме, мы как в пчелинном улье живем. Пять детей моих на двух участках построились. У меня 15 внуков, 15 членов семьи, в общем 30 человек, где мы будем жить? Я то ладно, а дети? Как горох рассыпятся, станут бомжами? Мне государство дало землю в 2005 году по программе, сказали, вот стройся и живи, а теперь мой дом захотят забрать". Капиза Ахметовна, жительница Зеленстроя

Местный акимат тем временем уже объявил общественные слушания, которые пройду во второй половине декабря. На заседании властей и жителей пройдет обсуждение проекта.

Ранее жители улицы Женис в поселке Подстепное Западно-Казахстанской области заявили, что 20 лет что ждут ремонта дороги. В акимате подготовили смету и проект для строительства, но денег на работы в бюджете нет.

