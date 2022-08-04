Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Что же обещают звезды в начале осени всем знакам зодиака — в публикации Ftimes.ru.
Овны, рожденные в марте, столкнутся с тревожностью. Как предупреждают эксперты, нервы будут на пределе. А вот апрельским Овнам придется защищать чужие интересы.
У Тельцов же первый осенний месяц будет благоприятным во всех сферах. Однако старайтесь быть внимательнее.
Близнецам, рожденным в мае, предстоит встреча с человеком из прошлого. Июньским же стоит рассчитывать лишь на свои силы – удача вас покидает.
Сентябрь будет суетливым для июньских Раков и поучительным – для июльских. Надейтесь только на себя и не опускайте руки.
Июльским Львам придется засучить рукава и взяться за решение многих проблем. Чуть проще будет августовским Львам.
Августовские Девы будут заняты решением любовных вопросов. Рожденным в сентябре стоит быть внимательнее: не доверяйте окружающим и не принимайте советы.
Сентябрьским Весам не стоит давать обещаний. Более благоприятным месяц будет для тех, кто родился в октябре.
Приятные новости на работе и улучшение финансового положения ждут октябрьских Скорпионов. Рожденным в ноябре гороскоп предсказывает напряженные ситуации на работе.
Ноябрьским Стрельцам советуют отказаться от авантюр – риск не будет оправдан. Для декабрьских Стрельцов сентябрь будет слишком конфликтным.
Напряженный сентябрь ждет тех Козерогов, кто родился в декабре. Январским стоит смириться с тем, что не все проблемы можно решить сразу.
Январским Водолеям звезды подарят шанс изменить свою жизнь. Февральским повезет чуть меньше – они станут жертвами сплетен.
Первая половина сентября будет спокойной для февральских Рыб, но во второй придется решать проблемы с партнером. Мартовским Рыбам придется взять на себя большую ответственность.