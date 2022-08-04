Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре

Астролог Анастасия Широкова составила точный гороскоп на сентябрь 2022 года для всех представителей зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Что же обещают звезды в начале осени всем знакам зодиака — в публикации Ftimes.ru.

Овны, рожденные в марте, столкнутся с тревожностью. Как предупреждают эксперты, нервы будут на пределе. А вот апрельским Овнам придется защищать чужие интересы.

У Тельцов же первый осенний месяц будет благоприятным во всех сферах. Однако старайтесь быть внимательнее.

Близнецам, рожденным в мае, предстоит встреча с человеком из прошлого. Июньским же стоит рассчитывать лишь на свои силы – удача вас покидает.

Сентябрь будет суетливым для июньских Раков и поучительным – для июльских. Надейтесь только на себя и не опускайте руки.

Июльским Львам придется засучить рукава и взяться за решение многих проблем. Чуть проще будет августовским Львам.

Августовские Девы будут заняты решением любовных вопросов. Рожденным в сентябре стоит быть внимательнее: не доверяйте окружающим и не принимайте советы.

Сентябрьским Весам не стоит давать обещаний. Более благоприятным месяц будет для тех, кто родился в октябре.

Приятные новости на работе и улучшение финансового положения ждут октябрьских Скорпионов. Рожденным в ноябре гороскоп предсказывает напряженные ситуации на работе.

Ноябрьским Стрельцам советуют отказаться от авантюр – риск не будет оправдан. Для декабрьских Стрельцов сентябрь будет слишком конфликтным.

Напряженный сентябрь ждет тех Козерогов, кто родился в декабре. Январским стоит смириться с тем, что не все проблемы можно решить сразу.

Январским Водолеям звезды подарят шанс изменить свою жизнь. Февральским повезет чуть меньше – они станут жертвами сплетен.

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Первая половина сентября будет спокойной для февральских Рыб, но во второй придется решать проблемы с партнером. Мартовским Рыбам придется взять на себя большую ответственность.