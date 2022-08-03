Невероятно повезет в любви в августе: астрологи назвали Топ-5 счастливчиков

Эксперты по звездам перечислили знаки зодиака, представителям которых в августе невероятно повезет в любви, передает Zakon.kz.

Как пишет thevoicemag.ru, последний летний месяц будет насыщен радикальными изменениями в личной жизни и обещает самые непредсказуемые обороты для пяти знаков зодиака.

В Топ-5 счастливчиков, которым повезет в личной жизни в августе, вошли представители Стрельцов, Овнов, Рыб, Близнецов и Водолеев.

Стрелец

В личной жизни рожденных под этим созвездием в августе все складывается исключительно удачно.

Во-первых, обстоятельства играют вам на руку. Например, вы окажетесь с интересующим вас человеком не только в одной компании, но и на соседних креслах.

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Вполне вероятно, по мнению астрологов, что в конце месяца у Стрельцов может появиться возможность переехать с семьей в другой город или страну.

Может быть, пока это на уровне устного предложения, но стоит задуматься. Не исключено, что это тот самый шанс, которого вы так ждали.

Овен

В последний месяц лета представители этого знака зодиака могут получить от Вселенной настоящий подарок судьбы – любовь.

Вы будете хорошо выглядеть и излучать энергию. Ваши слова и поступки не оставят равнодушными никого. Захочется проявить лидерство и управлять ситуацией.

Для Овнов, как отметили эксперты по звездам, наступает самое время проявить себя и показать миру способности и таланты, которые обязательно будут замечены.

Рыбы

У рожденных под этим созвездием в последний летний месяц проснется страсть к романтическим встречам, которых будет очень много.

Будет среди них и та, которая приведет Рыб к венцу. Никому не рассказывайте о своей удаче, особенно тем, кто еще холост. В августе вам будут завидовать и строить всякие козни.

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Чтобы сохранить отношения, астрологи этим знакам советуют поменяться.

Рыбы должны стать нежнее и мягче. У семейных представителей этого знака зодиака будет полная идиллия. Будет складываться впечатление, что у этой пары вообще не бывает ссор.

Близнецы

Почти весь август Близнецам будет улыбаться удача.

В целом, последний месяц лета для них станет временем исполнения желаний. Это время, когда Близнецы могут легко завести новых друзей и обрести любовь.

Также астрологи советуют этим знакам менять обстановку и отдыхать необычным способом.

Близнецы, уже состоящие в отношениях, почувствуют больше новизны, спонтанности и искренности в общении со своей второй половинкой.

Водолей

Для Водолеев август кратно повысит вероятность внезапного чувства, любви с первого взгляда, начала судьбоносных и ярких отношений. Но и тем, кто уже состоит в отношениях или в браке, звезды приготовили массу возможностей улучшить свою личную жизнь.

Проявляйте больше спонтанности и искренности, не скрывайте своих эмоций и не бойтесь показать определенную ранимость. Отправьтесь в поездку с тем, кто вам дорог. Смена обстановки сейчас – лучшее лекарство от рутины в отношениях.

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Остальным знакам зодиака, по словам экспертов по звездам, – Тельцам, Ракам, Львам, Девам, Весам, Скорпионам и Козерогам – не так повезет в любви.