Суды «заминировали» в Павлодарской области: начато расследование
Фото: Zakon.kz
3 августа в 14:53 на электронный адрес Павлодарского областного суда поступило сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном департаменте полиции, аналогичные сообщения поступили в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аққулы.
Здания пяти судов «заминировали» в Павлодарской области
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На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. На месте работали саперы. Проводился осмотр здания. Всего эвакуирован 131 человек. Проведены необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены.Пресс-служба ДП Павлодарской области
В ведомстве отметили, что по данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовным правонарушением и влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 273 УК РК, – напомнили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
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