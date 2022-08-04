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В Алматы полицейский насмерть сбил женщину

В Алматы полицейский насмерть сбил женщину Фото: Zakon.kz
Полицейский насмерть сбил 49-летнюю женщину в Алматы. Трагедия произошла на ул. Жансугурова ночью. В пресс-службе городского департамента полиции подтвердили информацию, передает Zakon.kz.

Видео с места смертельного ДТП опубликовали в одном из алматинских Instagram-пабликов.

Полицейская машина попала в ДТП в Алматы. По информации подписчиков, в Алматы по ул. Белинского (ныне ул. Ильяса Жансугурова - Прим. ред.), не доезжая ул. Рыскулова, полицейская машина допустила смертельный наезд на пешехода (девушку). Подробности уточняются, - говорится в описании под видео.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте полиции, инцидент произошел 3 августа в 23:25.

Водитель служебной автомашины марки Hyundai 1993 г. р. - сотрудник Полка патрульной полиции, следуя по ул. Жансугурова в южном направлении, на пересечении с ул. Акпаева, допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая, к сожалению, скончалась на месте происшествия.Пресс-служба ДП Алматы

Как отметили в ведомстве, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

В порядке ст. 128 УПК РК (основания задержания) водитель водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.Пресс-служба ДП Алматы

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