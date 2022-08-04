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Экспериментальный препарат для лечения оспы обезьян изучают в Казахстане

Врач, пациент, оспа обезьян, Казахстан Фото: pixabay
В Казахстане изучают экспериментальный противовирусный препарат для лечения оспы обезьян, сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня мы имеем 1300 тестов для определения оспы обезьян. Это специфическая диагностика. При подозрении на оспу обезьян мы имеем возможность именно на этот вирус обследовать и иметь результаты. Мы еще тесты не использовали – такой классической картины данного заболевания не зарегистрировано в нашей стране. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Она напомнила, что ВОЗ сегодня рекомендует проводить симптоматическое лечение. Основными симптомами заболевания являются:

  • интоксикация;

  • увеличение лимфоузлов;

  • характерная сыпь на коже.

По ее словам, при заболевании этой инфекцией проводится симптоматическое лечение.

Сегодня некоторые страны изучают экспериментальный противовирусный препарат. Мы его тоже изучаем. Нам очень важно, чтобы он прошел клинические испытания. При успешном клиническом испытании мы тоже будем рекомендовать и включать в протокол лечения оспы обезьян. Сегодня у нас даже с подозрением на эту инфекцию случаев не зарегистрировано. Мы наблюдаем тех пациентов, у которых имеются похожие симптомы. Ажар Гиният

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Оспа обезьян Минздрав РК Казахстан
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