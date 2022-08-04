Экспериментальный препарат для лечения оспы обезьян изучают в Казахстане

В Казахстане изучают экспериментальный противовирусный препарат для лечения оспы обезьян, сообщила на брифинге министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня мы имеем 1300 тестов для определения оспы обезьян. Это специфическая диагностика. При подозрении на оспу обезьян мы имеем возможность именно на этот вирус обследовать и иметь результаты. Мы еще тесты не использовали – такой классической картины данного заболевания не зарегистрировано в нашей стране. Министр здравоохранения Ажар Гиният

Она напомнила, что ВОЗ сегодня рекомендует проводить симптоматическое лечение. Основными симптомами заболевания являются:

интоксикация;

увеличение лимфоузлов;

характерная сыпь на коже.

По ее словам, при заболевании этой инфекцией проводится симптоматическое лечение.