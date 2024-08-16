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Минздрав высказался о ситуации по оспе обезьян в Казахстане

Минздрав, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 15:41 Фото: rawpixel
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 16 августа на брифинге рассказал об эпидемиологической ситуации с оспой обезьян в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что оспа обезьян – это вирусное заболевание.

"Последние пару лет мы видим, что данное заболевание распространено практически на всех 6 континентах. На сегодняшний день более 100 стран объявили, что у них были подтверждены случаи оспы обезьян – это порядка 100 тысяч зараженных", – дополнил Султангазиев. 

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Казахстане ситуация по данному заболеванию в Казахстане спокойная, стабильная.

"Как вы знаете, оспа обезьян не имеет специфических методов профилактики и лечения, симптомы очень похожи на другие респираторные острые заболевания: грипп, корь, краснуха, так как ключевыми симптомами являются лихорадка, сыпь и мышечные, головные боли. Поэтому методом профилактики для республики является контроль ввоза данного заболевания в первую очередь, в аэропортах, в пунктах пропуска, автомобильных пунктах пропуска", – сказал первый вице-министр здравоохранения. 

16 августа 2024 года санврачи обратились к казахстанцам из-за оспы обезьян. 

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за оспы обезьян в 2022 году.

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