Может ли Нур-Султан перейти в «красную» зону

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Нур-Султане имеет тенденцию к стабилизации, передает корреспондент Zakon.kz.

В последние несколько дней мы видим, что появилась тенденция к стабилизации ситуации. Второе – показатель R в Нур-Султане ежедневно снижается, и сегодня он чуть больше единицы – 1,098. Это говорит в пользу того, что ситуация в Нур-Султане больше имеет тенденцию к стабилизации, нежели к ухудшению. Поэтому сейчас мы не говорим о введении каких-то дополнительных жестких ограничений в столице. Айжан Есмагамбетова

Несмотря на это, по словам главного санврача страны, необходимо соблюдать рекомендации по ношению масок в общественном транспорте, закрытых помещениях, местах массового скопления людей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният дополнила, что жесткие карантинные ограничения будут вводиться, когда город перейдет в «красную» зону.

Сейчас люди в легкой степени переносят инфекцию. Такой нагрузки нет на здравоохранение. Инфекционные стационары заполнены на 30%. В резерве койки мы еще не трогаем, – объяснила глава Минздрава.

Напомним, с 21 июля столица находится в «желтой» зоне.