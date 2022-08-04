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Может ли Нур-Султан перейти в «красную» зону

столица ограничения коронавирус Фото: pixabay
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Нур-Султане имеет тенденцию к стабилизации, передает корреспондент Zakon.kz.
В последние несколько дней мы видим, что появилась тенденция к стабилизации ситуации. Второе – показатель R в Нур-Султане ежедневно снижается, и сегодня он чуть больше единицы – 1,098. Это говорит в пользу того, что ситуация в Нур-Султане больше имеет тенденцию к стабилизации, нежели к ухудшению. Поэтому сейчас мы не говорим о введении каких-то дополнительных жестких ограничений в столице. Айжан Есмагамбетова

Несмотря на это, по словам главного санврача страны, необходимо соблюдать рекомендации по ношению масок в общественном транспорте, закрытых помещениях, местах массового скопления людей.

Министр здравоохранения Ажар Гиният дополнила, что жесткие карантинные ограничения будут вводиться, когда город перейдет в «красную» зону.

Сейчас люди в легкой степени переносят инфекцию. Такой нагрузки нет на здравоохранение. Инфекционные стационары заполнены на 30%. В резерве койки мы еще не трогаем, – объяснила глава Минздрава.

Напомним, с 21 июля столица находится в «желтой» зоне.

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COVID-19 Гиният Ажар Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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