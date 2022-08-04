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1XBET стал новым партнером ФК «Пари Сен-Жермен»

партнер игра футбол Фото: 1XBET
С 1 июля главный спонсор спортивных эмоций и парижский клуб «Пари Сен-Жермен» подписали партнерское соглашение, охватывающее следующие три сезона.

Теперь компания 1XBET – официальный региональный партнер клуба в Африке и Азии. По соглашению сторон планируются маркетинговые кампании с участием мужской профессиональной футбольной команды.

Мы рады приветствовать 1XBET в качестве регионального партнера ПСЖ. 1XBET хорошо зарекомендовал себя на континентах, где у клуба очень много болельщиков. Компания является амбициозной заинтересованной стороной в мире спорта.Марк Армстронг, директор по партнерским отношениям «Пари Сен-Жермен»

Стоит отметить, что французский клуб – один из сильнейших в стране. Недавно коллектив выиграл 11-й Суперкубок Франции, и это рекордный показатель.

ПСЖ – один из самых популярных футбольных клубов в мире. Мы разделяем желание добиться успеха во всех областях и предложить поклонникам совершенно новый, обогащенный опыт в мире спорта, – добавили представители компании 1XBET.

Партнерские отношения между двумя сторонами обещают интересные коллаборации и проекты. Будем следить за новостями и болеть за лучших вместе с главным спонсором спортивных эмоций!

Партнерский материал

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