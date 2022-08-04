Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане установят лимиты на продажу дизтоплива

В Казахстане установят лимиты на дизтопливо Фото: Zakon.kz
Минэнергетики подготовило приказ, которым вносятся изменения в предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дизельное топливо (летнее, межсезонное) реализуется:

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:

  • гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 260 тенге за литр;

  • гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 260 тенге за литр;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:

  • гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 230 тенге за литр;

  • гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 230 тенге за литр;

  • свыше установленного объема или для иных случаев реализации – 450 тенге за литр.

Как поясняется, лимиты на отпуск дизтоплива вводятся для сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны.

Цена на дизельное топливо для граждан Казахстана и по областям остается на уровне утвержденных. Цена свыше лимита и для иных случаев реализации определена на основании данных, представленных Argus рынок Каспия.

По данным Argus, цена на дизельное топливо в странах ЕАЭС на 1 августа 2022 года составляет:

  • Армения – 758 тенге за литр;

  • Россия – 446 тенге за литр;

  • Киргизия – 412 тенге за литр;

  • Белоруссия – 446 тенге за литр.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 августа.

Новость по теме

Сколько будут платить казахстанцы при введении дифференцированного тарифа на дизтопливо

Читайте также

1XBET стал новым партнером ФК «Пари Сен-Жермен»

Цены на продукты продолжают расти в Казахстане

Какой будет погода 5 августа в Казахстане

Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
В Алматы полицейский насмерть сбил женщину
В Алматы полицейский насмерть сбил женщину
приметы
Приметы на 4 августа: вещий сон и серебряная роса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления