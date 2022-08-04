В Казахстане установят лимиты на продажу дизтоплива

Минэнергетики подготовило приказ, которым вносятся изменения в предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что дизельное топливо (летнее, межсезонное) реализуется:

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:

гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 260 тенге за литр;

гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 260 тенге за литр;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:

гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 230 тенге за литр ;

гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 230 тенге за литр ;

свыше установленного объема или для иных случаев реализации – 450 тенге за литр.

Как поясняется, лимиты на отпуск дизтоплива вводятся для сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны.

Цена на дизельное топливо для граждан Казахстана и по областям остается на уровне утвержденных. Цена свыше лимита и для иных случаев реализации определена на основании данных, представленных Argus рынок Каспия.

По данным Argus, цена на дизельное топливо в странах ЕАЭС на 1 августа 2022 года составляет:

Армения – 758 тенге за литр;

Россия – 446 тенге за литр;

Киргизия – 412 тенге за литр;

Белоруссия – 446 тенге за литр.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 августа.