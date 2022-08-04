В Казахстане установят лимиты на продажу дизтоплива
Так, говорится, что дизельное топливо (летнее, межсезонное) реализуется:
в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 260 тенге за литр;
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 260 тенге за литр;
в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 230 тенге за литр;
гражданам РК при предъявлении удостоверения личности и технического паспорта на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданных в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 230 тенге за литр;
свыше установленного объема или для иных случаев реализации – 450 тенге за литр.
Как поясняется, лимиты на отпуск дизтоплива вводятся для сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны.
Цена на дизельное топливо для граждан Казахстана и по областям остается на уровне утвержденных. Цена свыше лимита и для иных случаев реализации определена на основании данных, представленных Argus рынок Каспия.
По данным Argus, цена на дизельное топливо в странах ЕАЭС на 1 августа 2022 года составляет:
Армения – 758 тенге за литр;
Россия – 446 тенге за литр;
Киргизия – 412 тенге за литр;
Белоруссия – 446 тенге за литр.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 18 августа.
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