Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Единые цены на дизтопливо для граждан и иностранцев планируют установить в Казахстане

Единые цены на дизель для граждан и иностранцев планируют установить в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило проект соответствующих поправок в приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, дизельное топливо (летнее, межсезонное) будет стоить 295 тенге за литр для всех (как для казахстанцев, так и иностранных граждан) .

Разработчики утверждают, что на сегодняшний день существуют факты затоварки дизельного топлива на НПЗ и нефтебазах страны.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля 2024 года.

В настоящее время предельная цена на летнее ДТ для иностранцев составляет 450 тенге, для казахстанцев – 295 тенге.

Читайте также

Разработаны натуральные нормы снабжения гигиеническими средствами организаций образования
Какие гигиенические средства должны быть в каждой школе: разработаны нормы снабжения
В Казахстане будут вести электронный реестр разрешений в сфере градостроительства
В Казахстане введут электронный реестр разрешений в сфере градостроительства
Разработаны требования к партнерским организациям Госкорпорации "Правительство для граждан"
Какие требования установят к партнерским организациям правительства для граждан
Элина Черногрицкая
Открытые НПА Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: