Единые цены на дизтопливо для граждан и иностранцев планируют установить в Казахстане

Министерство энергетики подготовило проект соответствующих поправок в приказ "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которые установлено государственное регулирование цен", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, дизельное топливо (летнее, межсезонное) будет стоить 295 тенге за литр для всех (как для казахстанцев, так и иностранных граждан) .

Разработчики утверждают, что на сегодняшний день существуют факты затоварки дизельного топлива на НПЗ и нефтебазах страны.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 февраля 2024 года.

В настоящее время предельная цена на летнее ДТ для иностранцев составляет 450 тенге, для казахстанцев – 295 тенге.