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Китай выпустил несколько баллистических ракет в сторону Тайваня

Китай выпустил несколько баллистических ракет в сторону Тайваня mod.gov.cn
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) запустила несколько баллистических ракет серии Дунфэн в водах неподалеку от Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Министерстве обороны Тайваня со ссылкой на Центральное новостное агентство.

Запуск произошел примерно в 13:56 по местному времени. Ракеты были запущены к северо-востоку и юго-западу от Тайваня, – добавили в ведомстве.

Накануне государственная газета Китая Global Times написала, что в ходе учений (4-7 августа) Вооруженные силы КНР впервые применят боевую дальнобойную артиллерию через Тайваньский пролив и задействуют гиперзвуковую ракету DF-17 («Дунфэн-17»).

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Сегодня, 4 августа, было опубликовано заявление официального представителя Минобороны КНР Тань Кэфэя, в котором говорится, что власти Китая намерены решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и ни в коем случае не оставят пространства для «независимости Тайваня» и внешнего вмешательства.

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