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В Китае пообещали не применять ядерное оружие первым

Китай обещает не применять ЯО первыми Фото: mod.gov.cn
В Китае заявили, что привержены стратегии самообороны в ядерной сфере, но страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Китай сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.

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