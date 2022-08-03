В Китае пообещали не применять ядерное оружие первым

В Китае заявили, что привержены стратегии самообороны в ядерной сфере, но страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Китай сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.

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Ранее посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал большие последствия для американской стороны в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В этот же день Китай начал масштабные учения вокруг острова.