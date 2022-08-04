Подменные номера, с которых звонят мошенники, будут заблокированы – Мусин

Подменные номера в Казахстане будут заблокированы до конца сентября, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в Instagram.

Он пишет, что сегодня, 4 августа 2022 года, совместно с министром МВД Маратом Ахметжановым обсуждались вопросы противодействия интернет-мошенничеству.

Случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году была зафиксирована 1 тыс. случаев, то в 2021 году – уже 21 тыс.

Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками – это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых, как правило, звонят мошенники, будут заблокированы. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

Кроме того, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической индентификации для регистрации мобильных номеров. Таким образом в министерстве намерены избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на другие лица.

Также предлагается наладить тесную работу с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями.

Как вариант предлагается ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством SMS-сообщений.

Во время встречи члены общественного совета внесли свои варианты решения этого вопроса. Предлагается создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками.