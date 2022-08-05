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Оспа обезьян может привести к потере зрения

Оспа обезьян зрение Фото: pixabay
У каждого десятого пациента, инфицированного оспой обезьян, наблюдается потеря зрения, у каждого пятого — светобоязнь, а у каждого третьего — конъюнктивит, сообщает Zakon.kz.

После оспы обезьян вероятны долговременные последствия, в том числе связанные со зрением. Человек может полностью ослепнуть, если вирус заразит глаза. Об этомрассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщают «Известия».

При инфицировании глаз есть риск того, что разовьется воспаление роговицы (кератит), что приведет к ее помутнению, изъязвлению и, в последующем, рубцеванию, а в итоге — необратимой потере зрения.Наталья Пшеничная

Согласно данным, которые приводят исследователи египетского Университета Танта, у 17% больных развиваются очаговые поражения конъюнктивы, у 7,5% — кератит, а у 4% — изъязвления роговицы.

То, что инфекция роговицы, связанная с оспой обезьян, может привести к потере зрения, подтверждали во Всемирной организации здравоохранения, отметил заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Помимо этого, в ВОЗ тяжелыми последствиями называют еще энцефалит, бронхопневмонию, заражение крови.

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