Жители Актау купились на дешевые путевки в Турцию
Фото: pixabay
В Актау задержана аферистка: она обманула трех жителей Актау, обещая им билеты в Турцию по низкой цене, сообщает Zakon.kz.
Потерпевшим, как говорится в сообщении пресс-службы полиции, причинен ущерб на общую сумму 2 734 000 тенге.
После обращения в полицию стражи порядка выявили и задержали 36-летнюю гражданку.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК.Пресс-служба ДП Мангистауской области
Расследование продолжается, добавили в ведомстве.
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