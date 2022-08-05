Жители Актау купились на дешевые путевки в Турцию

Фото: pixabay

В Актау задержана аферистка: она обманула трех жителей Актау, обещая им билеты в Турцию по низкой цене, сообщает Zakon.kz.

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