Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Жители Актау купились на дешевые путевки в Турцию

Турция Актау путевки обман полиция Фото: pixabay
В Актау задержана аферистка: она обманула трех жителей Актау, обещая им билеты в Турцию по низкой цене, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшим, как говорится в сообщении пресс-службы полиции, причинен ущерб на общую сумму 2 734 000 тенге.

После обращения в полицию стражи порядка выявили и задержали 36-летнюю гражданку.

По данному факту начато досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК.Пресс-служба ДП Мангистауской области

Расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Читайте также

Стрельба в Узынагаше – 1 человек погиб, 2 пострадали

13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Таиланде

Оскорбил, затем начал душить мальчика – инцидент в ВКО попал на видео

Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
торговля Досаев Алматы
В Алматы назвали дату начала борьбы с неорганизованной торговлей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления