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Законодательство РК

Астанчане отдали более 7 млн тенге за несуществующий дешевый товар из Китая

Астанчане отдали деньги мошеннице за несуществующий товар, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 13:10 Фото: Zakon.kz
Жительница Карагандинской области обещала астанчанам товары из Китая по низким ценам, но обманула их, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МВД РК, в течение года подозреваемая через дропперов размещала объявления в WhatsApp и предлагала различный товар по оптовым ценам. Диапазон товаров был внушительным: от мотоциклов до мелкой посуды.

"Деньги покупатели перечисляли дропперам, а те переводили их на карту мошеннице. Сумма причиненного ущерба составила порядка 7 млн тенге. В ходе проведения досудебного расследования женщина признала свою вину, пояснив, что чужие деньги тратила на свои нужды", – сказано в сообщении.

Предположительно, по аналогичной схеме обманули более 60 человек, но пострадавших может быть гораздо больше. В настоящее время с заявлением в полицию обратились 32 пострадавших. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

30 апреля МВД предупреждало казахстанцев о новом виде мошенничества.

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