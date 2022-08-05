Казахстанские таеквондисты завоевали 2 медали на Чемпионате мира среди юниоров

Фото: olympic.kz

На Чемпионате мира среди юниоров в Софии казахстанские таеквондисты отметились еще двумя медалями. Об этом сообщили в пресс-службе федерации, передает Zakon.kz.

Обе награды являются бронзовыми. На третью ступень пьедестала поднялись Жавохирхон Исламов (до 55 кг) и Алибек Шайкенов (до 59 кг). Ранее копилка нашей команды пополнилась двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю. Читайте также Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков

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