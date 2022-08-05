Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Стоимость золота стабилизируется после роста

США Фото: pixabay
Цена золота в четверг утром незначительно растет, второй день оставаясь выше отметки в 1800 долларов за тройскую унцию, рынки ждут макростатистику из США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz. 
По состоянию на 10:41 по времени Нур-Султана цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1808,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,68% — до 20,258 доллара за унцию, сообщает 1prime.ru.

Котировки драгоценного металла вернулись к уровню выше 1800 долларов за унцию после определенного перерыва, причем цена золота может продемонстрировать рост третью неделю подряд — на 1,5%. А всего за три недели в таком случае стоимость золота суммарно вырастет на 6%, или примерно на 100 долларов, с 1703,6 доллара за унцию.

Золото получило позитив как более надежный при политических пертурбациях актив в связи с ситуацией между США и Китаем. Во вторник и среду случился визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В четверг армия Китая начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами около Тайваня.

Инвесторы теперь ждут данных с рынка труда США за июль, которые могут повлиять на монетарную политику в стране, курс доллара и через это — на золотые котировки.

Читайте также

Какую продукцию производят в Казахстане

Незаконный игорный бизнес организовали в Атырауской области

Цены на продукты продолжают расти в Казахстане

Ирина Лукичева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
торговля Досаев Алматы
В Алматы назвали дату начала борьбы с неорганизованной торговлей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления