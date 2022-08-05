Когда казахстанцы «почувствуют» 5G

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек рассказал, когда казахстанцы смогут получить доступ к 5G, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом представитель Минцифровизации рассказал на форуме «Навстречу цифровому Казахстану».

Мы в этом году уже планируем провести аукцион по радиочастотам на 5G. Аукцион будем проводить по всем населенным пунктам – в городах республиканского значения, областных центрах. Сейчас соответствующую работу проводим с операторами. Думаю, что в ближайшие два года население почувствует 5G. Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек

Он добавил, что пилотные проекты уже работают в некоторых районах Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Туркестана.

В текущем варианте мы не можем сделать ковровое покрытие всех населенных пунктов. Поэтому охват будет по локациям, где в течение дня находится наибольшее количество пользователей – какие-то моллы, променады, парки и так далее. Мы сейчас прорабатываем с операторами по локациям, и как только появится определенность, это покрытие мы включим в обязательство. Асхат Оразбек

Помимо этого, министерство намерено начать строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспия до Азербайджана, в направлении Азия – Европа.