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Руслан Анбаев назначен акимом Петропавловска

Руслан Анбаев назначен акимом Петропавловска Фото: gov.kz
Новым акимом Петропавловска стал Руслан Анбаев. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает Zakon.kz.

До этого Руслан Анбаев занимал должность акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

Руслан Анбаев родился 23 ноября 1978 года в селе Целинное Северо-Казахстанской области. Он окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности экономист-менеджер.

Трудовой стаж:

  • Старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999).

  • Главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя Налогового комитета по Тимирязевскому району (2002-2008).

  • Председатель налогового комитета, начальник Налогового управления по Есильскому району (2008-2011).

  • Начальник налогового управления, руководитель Налогового управления по Тайыншинскому району (2011-2014).

  • Главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждению терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2015).

  • Заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (06.2015-01.2019).

  • Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (01.2019-10.2020).

  • Аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (с 10.2020).

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Ирина Лукичева
Петропавловск
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