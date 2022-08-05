Руслан Анбаев назначен акимом Петропавловска
До этого Руслан Анбаев занимал должность акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.
Руслан Анбаев родился 23 ноября 1978 года в селе Целинное Северо-Казахстанской области. Он окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности экономист-менеджер.
Трудовой стаж:
Старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999).
Главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя Налогового комитета по Тимирязевскому району (2002-2008).
Председатель налогового комитета, начальник Налогового управления по Есильскому району (2008-2011).
Начальник налогового управления, руководитель Налогового управления по Тайыншинскому району (2011-2014).
Главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждению терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2015).
Заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (06.2015-01.2019).
Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (01.2019-10.2020).
Аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (с 10.2020).