Руслан Анбаев назначен акимом Петропавловска

Фото: gov.kz

Новым акимом Петропавловска стал Руслан Анбаев. Об этом сообщили в пресс-службе акимата города, передает Zakon.kz.

До этого Руслан Анбаев занимал должность акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Руслан Анбаев родился 23 ноября 1978 года в селе Целинное Северо-Казахстанской области. Он окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности экономист-менеджер. Трудовой стаж: Старший налоговый инспектор отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району (1999).

Главный налоговый инспектор, начальник отдела аудита косвенных налогов, начальник отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместитель председателя Налогового комитета по Тимирязевскому району (2002-2008).

Председатель налогового комитета, начальник Налогового управления по Есильскому району (2008-2011).

Начальник налогового управления, руководитель Налогового управления по Тайыншинскому району (2011-2014).

Главный специалист по мобилизационной подготовке отдела мобилизационной подготовки, профилактики и предупреждению терроризма аппарата акима Северо-Казахстанской области (2014-06.2015).

Заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области (06.2015-01.2019).

Аким Мамлютского района Северо-Казахстанской области (01.2019-10.2020).

Аким Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (с 10.2020). Читайте также К осени в поселке Акмолинской области презентуют обновленный стадион Производить 5 тысяч тонн овощей с 200 га планируют в Акмолинской области В одном из поселков Акмолинской области появится центр досуга молодежи

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