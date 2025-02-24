Депутат Руслан Берденов получил должность в акимате Шымкента
Это решение было согласовано с Администрацией президента.
Также сказано, что Берденов родился 6 марта 1985 года в Шымкенте.
Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и университет КИМЭП по специальности "магистр делового администрирования", "специалист по финансовому менеджменту".
Трудовую деятельность начал в 2007 году в компании Procter & Gamble LLP.
С 2010 по 2012 год – директор департамента аренды подвижного состава ТОО "EASTCOMTRANS".
С 2012 по 2018 год – генеральный директор ТОО "Ақ ниет".
С 2018 по 2019 год – член наблюдательного совета ТОО "Ақ ниет".
С 2019 по 2023 год – заместитель председателя наблюдательного совета Aq Niet Group.
С марта 2023 года и до сегодняшнего дня был депутатом Парламента VIII созыва, членом Комитета по финансам и бюджету.
21 февраля 2025 года Азамат Амрин был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики. С октября 2020 года был вице-министром национальной экономики.