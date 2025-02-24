Депутат Руслан Берденов получил должность в акимате Шымкента

Депутат VIII созыва Мажилиса Руслан Берденов назначен заместителем акима Шымкента. Информацию об этом подтвердили Zakon.kz 24 февраля 2025 года в пресс-службе городского акимата.

Это решение было согласовано с Администрацией президента.

Также сказано, что Берденов родился 6 марта 1985 года в Шымкенте.

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби и университет КИМЭП по специальности "магистр делового администрирования", "специалист по финансовому менеджменту".

Трудовую деятельность начал в 2007 году в компании Procter & Gamble LLP.

С 2010 по 2012 год – директор департамента аренды подвижного состава ТОО "EASTCOMTRANS".

С 2012 по 2018 год – генеральный директор ТОО "Ақ ниет".

С 2018 по 2019 год – член наблюдательного совета ТОО "Ақ ниет".

С 2019 по 2023 год – заместитель председателя наблюдательного совета Aq Niet Group.

С марта 2023 года и до сегодняшнего дня был депутатом Парламента VIII созыва, членом Комитета по финансам и бюджету.

21 февраля 2025 года Азамат Амрин был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики. С октября 2020 года был вице-министром национальной экономики.