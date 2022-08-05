Какие болезни передаются через плевки – эпидемиолог

Накануне на брифинге в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният поддержала инициативу на законодательном уровне запретить плевки в общественных местах, на улицах по республике. Плевать на улице не только не этично, но и негигиенично и опасно для здоровья, пишет Zakon.kz.

Эпидемиолог Сагыныш Дауленова рассказала, какие болезни на самом деле таит в себе человеческая слюна.

Научно доказано, что в слюне человека обитают более 500 штаммов болезнетворных микробов и бактерий, некоторые из них устойчивы в окружающей среде и даже после высыхания могут нанести вред нам и здоровью наших близких. В их числе герпес, дифтерия, корь, краснуха, бешенство, туберкулез, гепатит, пневмония, грипп, вирусные инфекции и многое другое. При плевке в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней. Эпидемиолог Сагыныш Дауленова

По словам врача, большая часть людей, к сожалению, плюют под ноги и себе, и рядом идущим, гуляющим детям и старикам. Плюют везде: в парках, скверах, возле памятников, на детских площадках. Это неуважение к другим горожанам. Поэтому каждый гражданин должен вдуматься и осознать, какой вред он наносит окружающим своей вредной привычкой.

– А если у вас возникла потребность в плевке, то необходимо помнить о соблюдении этикета, использовать салфетку, после чего использованную салфетку выбросить в урну, – советует специалист.

Такое правонарушение, как плевок, предусматривается статьей 620 части 1 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения». Либо применяется административное производство по статье «Мелкое хулиганство». Статья влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (1 МРП = 3063 тенге, что составляет 15 315 тг.) либо административный арест на срок до десяти суток.

Кстати, плевки в Кыргызстане уже давно под запретом, власти страны с 1 января 2019 года усиленно штрафуют «любителей поплеваться» на 5500 сомов (31 445 тг.).

В Жогорку Кенеш (Верховный совет Кыргызстана) до сих пор обсуждают вопрос о возможном снижении суммы штрафа за плевки.

К слову, в соседней стране проект Түкүрбө – «Не плевать» появился еще шесть лет назад, он был направлен на то, чтобы приучить граждан Кыргызстана не плевать на улицах. В республике сложилось целое соответствующее движение, которое поддержало правительство, в частности, Министерство культуры и Минздрав.