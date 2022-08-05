Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать

Прием документов на зачисление детей в школы Казахстана уже завершен. За парты 1 сентября сядут больше 400 000 первоклассников. Но независимо от класса у родителей сейчас один из самых важных вопросов – какую форму выбрать и сколько она будет стоить?

К примеру, как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, в Павлодарской области в этом году почти 11 тысяч первоклашек. Родители, которые еще не купили школьную форму, могут последовать рекомендации Министерства просвещения и приобрести ее согласно новым правилам. Но если вы уже собрали ребенка в школу, то вам пойдут навстречу.

Если ребенок приехал из другого региона, или родители купили ему форму черного, коричневого цвета – это допускается. Главное, чтобы ребенок придерживался делового классического стиля в одежде. Многие школы имеют свои шевроны. Мы рекомендуем. Но это тоже носит рекомендательный характер. Ребенок может взять эмблему школы в виде значка, может быть, в виде шеврона. Родители по желанию приобретают, и дети носят. Корлан Куспекова, директор гимназии №3 для одаренных детей Павлодара

Актуальным остается вопрос касательно запрета на ношение в школах платков по религиозным причинам. Казахстан – светское государство, и действующие нормы строгие.

В комментариях к документу об утверждении требований к обязательной школьной форме министерство поясняет, что ищет пути решения этой проблемы.

Тем временем, как сказано в сюжете, в регионах стартуют акции «Дорога в школу». Дети из малообеспеченных семей получат канцелярские товары, рюкзаки и самое дорогое – форму. Сейчас кроме импортной можно купить отечественную.

Так, швейная фабрика в Шымкенте занимается пошивом верхней одежды. Объем производства – около 35 тысяч единиц готовой продукции в месяц. 15% – школьная форма. Шьют ее по заказу, в основном только для частных школ. Но в этом году все изменилось.

В этом году заказы на пошив школьной формы нам поступили к концу мая. Мы начали готовить договоры на материалы и определили цены готовой продукции. Но школы вдруг отказались от заказов, опасаясь, что карантин снова начнется, а уроки переведут в онлайн-формат. Гульфайруз Шегебаева, директор швейной фабрики Шымкента

Но в Министерстве здравоохранения сообщили, что дистанционное обучение в этом году не планируется. И форма детям понадобится. Тем более что цены в Шымкенте демократичные. К примеру, комплект школьной формы для мальчиков, в который входят брюки и жилет, обойдется в среднем в 7 тысяч тенге.

Между тем, по словам руководства швейной фабрики, на товар нет спроса. А из-за пандемии пришлось сократить рабочие места с 80 до 30 человек.

Представители швейных фабрик сетуют, что работать из года в год становится все сложнее. Потребители чаще стали выбирать готовую продукцию, отдавая предпочтение иностранным производителям.

Вероятно, потому что готовую, уже сшитую форму, в отличие от той, что на заказ, можно сразу примерить и оценить, насколько она удобна, что называется, не отходя от кассы. В столице школьная форма в среднем подорожала на 3-4 тысячи тенге. Цены зависят от страны-производителя: вещи из Турции и Китая примерно на 2 тысячи дороже, чем из Кыргызстана. На полный комплект уйдет около 20 000 тенге, а то и 30 000 тенге.

Подготовку к учебному году мама двух школьниц Гульнара начинает заранее – пока есть выбор. Если припоздниться, то в магазинах может не оказаться нужного фасона и размера. Юбки и сарафаны выбирает на вырост.

При выборе школьной формы, прежде всего, обращаю внимание на ткань – чтобы не скатывалась, была более ноская, гипоаллергенная, более натуральная – меньше синтетики, и крой красивый. Гульнара Рахматуллина, жительница Нур-Султана

Казахстанцы свободны в выборе фирмы и цвета школьной формы. Никто – ни администрация школы во главе с директором, ни чиновники из управления или отдела образования – не вправе заставить купить одежду у определенного поставщика.