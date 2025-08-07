#АЭС в Казахстане
Общество

Опубликован список грантов: сколько детей окончили школу в Казахстане и какие специальности они выбрали

министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 16:11 Фото: Telegram/KZgovernment
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, сколько детей окончили школу в 2025 году, какие специальности они выбрали, и раскрыл подробности про образовательные гранты, список которых ранее опубликовало его ведомство, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее видео сегодня, 7 августа, опубликовали в Telegram-канале правительства РК.

"Всего школу в этом году окончили 216 тыс. детей. Было разыграно 78 тыс. грантов на бакалавриат. Магистратура, докторантура, если в совокупности брать, – свыше 93 тыс. грантов. В этом году – Год рабочих специальностей, поэтому отдельные большие квоты были выделены на инженерно-технические специальности – они составили уже свыше 60%", – отметил Саясат Нурбек.

По его словам, чаще всего абитуриенты выбирают педагогические, инженерные и IT специальности.

Кроме того, с учетом Года рабочих профессий впервые внедрены региональные квоты, когда вузы получают гранты на подготовку специалистов именно по тем направлениям, которые нужны в их регионах. Это ветеринары, энергетики, технические специалисты, агрономы.

Также в этом году особый акцент сделан на редкие, но важные профессии. Например, для водного хозяйства. Для этого в прошлом году на базе восстановленного Жамбылского гидромелиоративного института в Таразе открыт Национальный университет водного хозяйства и ирригации. С этого года он начал прием по специальной квоте.

"Надеемся наверстать подготовку специалистов для гидрогеологии, гидротехнических сооружений, широкого спектра водного хозяйства и, конечно же, ирригации", – подчеркнул Саясат Нурбек.

Отдельная квота выделена филиалам зарубежных вузов, открывающихся в регионах Казахстана. Между ними уже распределено порядка 2 тыс. грантов. Речь идет о таких университетах, как Heriot-Watt в Актобе, Университет Аризоны в Петропавловске, Миннесота в Костанае, Queen’s University Belfast в Алматы, корейский университет WUSAN в Туркестане и Кардиффский университет, который запускает кампус в Астане.

Также перезапущена программа "Серпін".

"Мы полностью пересмотрели логику программы "Серпін", поменяли критерии. И если 3-4 года назад было не выше 40-50%, уже в прошлом году мы эффект увидели – 67%, в этом году у нас рекорд освоения – 83%", – рассказал Саясат Нурбек.

Оказывается поддержка гражданам, прошедшим срочную воинскую службу. Впервые 2 тыс. срочников получат гранты на высшее образование.

"Отдельно с прошлого года идет новая льготная категория детей лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей, – это для силовых ведомств. И стопроцентно в этом году освоена категория сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы стараемся максимально поддерживать", – подчеркнул Саясат Нурбек.

В целом, по данным главы Миннауки и высшего образования РК, по итогам кампании 2025 года освоено 99% всех грантов, что является историческим максимумом для страны.

Ранее Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
