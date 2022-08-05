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Стрельба в Узынагаше – врачи рассказали о состоянии пострадавших

Стрельба в Узынагаше – врачи рассказали о состоянии пострадавших Фото: unsplash
Накануне во второй половине дня в селе Узынагаш Алматинской области произошел вооруженный конфликт, в котором один человек погиб, а двое пострадали. Врачи рассказали о состоянии раненых, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 4 августа в приемный покой Жамбылской центральной районной больницы в Узынагаше поступили два человека с огнестрельными ранениями.

Они госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ). Общее состояние больных тяжелое за счет полученной травмы. Пациенты прошли все необходимые обследования, оказана экстренная помощь.Пресс-служба УЗ Алматинской области

Напомним, 4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей, один из которых скончался в реанимации. Был объявлен план «Перехват». В областной полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.

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Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.

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