Стрельба в Узынагаше – врачи рассказали о состоянии пострадавших

Накануне во второй половине дня в селе Узынагаш Алматинской области произошел вооруженный конфликт, в котором один человек погиб, а двое пострадали. Врачи рассказали о состоянии раненых, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 4 августа в приемный покой Жамбылской центральной районной больницы в Узынагаше поступили два человека с огнестрельными ранениями.

Они госпитализированы в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ). Общее состояние больных тяжелое за счет полученной травмы. Пациенты прошли все необходимые обследования, оказана экстренная помощь. Пресс-служба УЗ Алматинской области

Напомним, 4 августа около 16:20 в больницу села Узынагаш с огнестрельными ранениями были госпитализированы трое местных жителей, один из которых скончался в реанимации. Был объявлен план «Перехват». В областной полиции сообщили, что все участники конфликта установлены и проводятся мероприятия по их задержанию.

Новость по теме Стрельба в Узынагаше – 1 человек погиб, 2 пострадали

Предварительно установлено, что инцидент с применением оружия произошел среди группы местных жителей по причине неприязненных отношений.