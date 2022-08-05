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На Кашагане приостановлены работы из-за утечки газа

На Кашагане приостановлены работы из-за утечки газа Фото: pixabay
На месторождении Кашаган были приостановлены работы из-за утечки газа. Ремонт может занять 7-10 дней, сообщает Zakon.kz.
2 августа датчики показали утечку газа на 12 линиях (труб), идущих к слагкетчеру (шламоуловитель) на заводе Карабатан. На одной из них произошло растрескивание. Petrocouncil

Как сообщили в компании, предварительно это произошло из-за коррозии металла. Ремонт может занять 7-10 дней.

Сейчас комиссия занимается расследованием и изучением других линий на предмет прорыва. Остановка добычи нефти может занять неделю.

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