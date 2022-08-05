На Кашагане приостановлены работы из-за утечки газа

На месторождении Кашаган были приостановлены работы из-за утечки газа. Ремонт может занять 7-10 дней, сообщает Zakon.kz.

2 августа датчики показали утечку газа на 12 линиях (труб), идущих к слагкетчеру (шламоуловитель) на заводе Карабатан. На одной из них произошло растрескивание. Petrocouncil

Как сообщили в компании, предварительно это произошло из-за коррозии металла. Ремонт может занять 7-10 дней.