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Происшествия

Масштабная утечка газа в Талдыкоргане попала на видео: что об этом известно

дым, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 09:16 Фото: pexels
В Талдыкоргане 10 июля произошла авария с утечкой газа, сообщает Zakon.kz.

Видео с масштабным выбросом газа из-под земли распространили в соцсетях.

"Утечка газа рядом с 5 мкр, рядом с улицей Желтоксан и Астана. Позвонили в 104. Запах стоит ужасный", – указано в описании.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу прокомментировали происшествие.

"10 июля 2025 года в Службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения. В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована", – сообщили в департаменте.

На месте происшествия работает аварийная газовая служба. Ситуация находится под полным контролем специалистов.

В июне 2025 года в Караганде во время опрессовки газораспределительных сетей случился хлопок. От ударной волны пострадали несколько автомобиле. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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