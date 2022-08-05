Ситуация в Украине: Латвия приостановила выдачу виз россиянам, в Киеве утвержден указ о конфискации собственности РФ

Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, заявили в Еврокомиссии.

В конце июля Болгария выслала из страны сразу 70 сотрудников дипмиссии РФ. В качестве ответной меры РФ высылает 14 дипломатов Болгарии.

Три сухогруза с кукурузой Navistar, Rojen и Polarnet, вышедшие из украинских портов в пятницу утром, покинули территориальные воды Украины.

Украина рассчитывает распространить соглашение о разблокировании экспорта зерна на другие товары, в частности, на металл – замглавы Минэкономики Украины Качка.

Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.

Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими «недружественным» иностранцам долями в стратегических компаниях и их «дочках», в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в ряде компаний, производящих и обслуживающих оборудование для ТЭК, генерирующих тепло и свет, занимающихся нефтепереработкой и нефтехимией, в российских банках по установленному президентом списку.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой.