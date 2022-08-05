Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Латвия приостановила выдачу виз россиянам, в Киеве утвержден указ о конфискации собственности РФ

Украина Фото: pixabay
Посольство Латвии в России на неопределенный срок приостановило прием заявок на получение виз для граждан РФ. Исключение – для тех случаев, когда виза нужна для посещения похорон близкого родственника, передает Zakon.kz.

  • Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, заявили в Еврокомиссии.

  • В конце июля Болгария выслала из страны сразу 70 сотрудников дипмиссии РФ. В качестве ответной меры РФ высылает 14 дипломатов Болгарии.

  • Три сухогруза с кукурузой Navistar, Rojen и Polarnet, вышедшие из украинских портов в пятницу утром, покинули территориальные воды Украины.

  • Украина рассчитывает распространить соглашение о разблокировании экспорта зерна на другие товары, в частности, на металл – замглавы Минэкономики Украины Качка.

  • Владимир Зеленский раскритиковал неправительственную правозащитную организацию Amnesty International за опубликованный ранее доклад о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.

  • Путин запретил до 31 декабря сделки с принадлежащими «недружественным» иностранцам долями в стратегических компаниях и их «дочках», в проекте «Сахалин-1» и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в ряде компаний, производящих и обслуживающих оборудование для ТЭК, генерирующих тепло и свет, занимающихся нефтепереработкой и нефтехимией, в российских банках по установленному президентом списку.

  • Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой.

  • Правительство Украины утвердило указ Зеленского о конфискации собственности РФ в стране.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Путин Владимир Болгария
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
форма учебный год Казахстан
Школьная форма в Казахстане: сколько стоит и какую выбрать
торги на бирже
Курс доллара продолжает расти на торгах
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления