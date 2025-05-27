США приостановили новые собеседования на студенческие визы

Посольства США по всему миру получили распоряжение приостановить назначение новых собеседований для получения студенческих и обменных виз, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Politico со ссылкой на телеграмму госсекретаря США Марко Рубио.

Согласно документу, консульским отделам предписано не увеличивать количество доступных мест для записи на собеседования по визам категорий F, M и J "до выхода отдельных указаний". Ограничения связаны с планами Белого дома по внедрению обязательной проверки аккаунтов заявителей в социальных сетях.

Собеседования, назначенные до момента выхода указания, проводятся в штатном режиме. Однако новые записи временно недоступны.

В документе не уточняется, по каким критериям будет проводиться анализ профилей в соцсетях и какие именно признаки будут рассматриваться как потенциальные риски. Источники Politico отмечают, что реализация инициативы может привести к задержкам в выдаче студенческих виз и негативно повлиять на американские вузы, в том числе из-за возможного сокращения числа иностранных студентов, которые являются важным источником финансирования для многих учебных заведений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам.

