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Стрельба в Узынагаше: мать пострадавшего и очевидец рассказали подробности

Очевидцы рассказали о стрельбе в Узынагаше Фото: pixabay
Конфликт между группой парней произошел в селе Узынагаш. Сейчас полиция ищет участников потасовки, в регионе объявили план «Перехват», сообщает Zakon.kz.

Самая оживленная улица в поселке Узынгаш: рядом Дворец спорта, неподалеку местный ЦОН. Именно здесь на парковке средь бела дня разворачивались кровавые события. Между группой парней завязался конфликт, а затем началась стрельба, сообщает КТК.

Вооруженный конфликт изрядно перепугал семью Паши Гвинашова. Мужчина проживает напротив Дворца спорта. Услышав звук выстрела, сельчанин подумал, что на улице ребятишки взрывают бомбочки. Однако, выглянув за ворота, увидел совсем иную картину.

Крик, шум, между собой ругань, вот это пошло. И потом, через некоторое время, пошла стрельба. Ну буквально минут 10-15 не прошло. Они сначала врукопашную были. А потом, минут через 10-15, между ними пошло вот это. А потом, буквально 15 не прошло, все, затишье. очевидец Паша Гвинашов

В момент перестрелки во Дворце спорта находились 30 детей, в это время там шли занятия по плаванию. Услышав выстрелы, администрация учреждения закрыла все двери, более часа никто не выходил из здания.

В результате перестрелки один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения. Их прооперировали. По словам медиков, состояние пациентов остается тяжелым.

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Родители пострадавших шокированы произошедшим. Мать 27-летнего Абдуали Аширова не понимает, как такое могло произойти, ведь участники конфликта ранее хорошо общались и знают друг друга с детства.

Это его друзья были. Все они вместе общались. Вместе ходили, но он по ночам никогда не гулял. Всегда дома был. Всегда на работе был. Я не знаю, как это так. мать пострадавшего Амина Аширова

Что стало причиной конфликта, выясняют полицейские. Уже установлены все участники. Сейчас идут поиски троих подозреваемых. В регионе действует план «Перехват».

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Данияр Кунафин
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