Мужчина напал с ножом на бывшую жену в автобусе в Алматы

27-летняя Ултуар Мухашева теперь боится за свою жизнь. Она рассказала,что бывший муж задержан на 15 суток, но уже скоро опять окажется на свободе, сообщает Zakon.kz.

Алматинка просит защитить ее от бывшего мужа. Женщина уверяет, он неоднократно угрожал расправой. А на прошлой неделе от слов перешел к делу: набросился на несчастную с ножом прямо в автобусе на глазах десятка пассажиров, сообщает КТК.

С остановки вышла, хотела домой, увидела, что сзади машина подъехала тоже. И выходит там бывший муж, и я сразу обратно села на 38-й автобус, где народа много. Специально посередине туда села, чтобы, если он что-нибудь сделает, хотя бы кто-нибудь помог. И вот я села, он мне начал говорить: «Почему мы развелись?» От закона я хочу, чтобы они еще раз посмотрели дело, что это никакое не административное и не хулиганство. Я хочу, чтобы он отсидел как минимум от четырех до семи, до восьми, и чем больше, тем лучше. Ултуар Мухашева

В интернете оказалась запись с камеры наблюдения, где зафиксирован момент нападения. На кадрах видно, как мужчина сначала разговаривает с бывшей супругой, а затем бросается на нее с ножом. На помощь подоспел пассажир, сидевший рядом. Пострадавшая получила резаные раны.

Ултуар рассказала, что муж регулярно ее избивал и раньше. Два года назад это стало причиной развода. Но мужчина преследует бывшую супругу до сих пор. Пострадавшая рассказала, что за четыре дня до нападения он обещал ее изуродовать и облить кислотой.

Факт зарегистрировали в управлении полиции Алатауского района. Назначена судебная медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных мероприятий. По результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение.