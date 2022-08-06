Мужчина напал с ножом на бывшую жену в автобусе в Алматы
Алматинка просит защитить ее от бывшего мужа. Женщина уверяет, он неоднократно угрожал расправой. А на прошлой неделе от слов перешел к делу: набросился на несчастную с ножом прямо в автобусе на глазах десятка пассажиров, сообщает КТК.
С остановки вышла, хотела домой, увидела, что сзади машина подъехала тоже. И выходит там бывший муж, и я сразу обратно села на 38-й автобус, где народа много. Специально посередине туда села, чтобы, если он что-нибудь сделает, хотя бы кто-нибудь помог. И вот я села, он мне начал говорить: «Почему мы развелись?» От закона я хочу, чтобы они еще раз посмотрели дело, что это никакое не административное и не хулиганство. Я хочу, чтобы он отсидел как минимум от четырех до семи, до восьми, и чем больше, тем лучше. Ултуар Мухашева
В интернете оказалась запись с камеры наблюдения, где зафиксирован момент нападения. На кадрах видно, как мужчина сначала разговаривает с бывшей супругой, а затем бросается на нее с ножом. На помощь подоспел пассажир, сидевший рядом. Пострадавшая получила резаные раны.
Ултуар рассказала, что муж регулярно ее избивал и раньше. Два года назад это стало причиной развода. Но мужчина преследует бывшую супругу до сих пор. Пострадавшая рассказала, что за четыре дня до нападения он обещал ее изуродовать и облить кислотой.
Факт зарегистрировали в управлении полиции Алатауского района. Назначена судебная медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных мероприятий. По результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение.