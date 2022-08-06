Алматинцев призвали закрашивать рекламу наркотиков

Полиция Ауэзовского района Алматы призвала местных жителей закрашивать наркорекламу. В подразделении отметили положительную работу отдельных ПКСК и ОСИ, которые вместе с участковыми инспекторами проводят рейды, передает Zakon.kz.

Они патрулируют территории, проверяют съемные квартиры и лиц, вызвавших подозрение. Также закрашивают граффити — рекламу сайтов по продаже наркотиков.

Вследствие своевременно поступившей информации от работников КСК оперативными сотрудниками было задержано восемь закладчиков наркотиков и три человека, наносящих граффити-рекламы. Они были привлечены к законной ответственности. Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

К слову, Ауэзовский район разделен на 14 патрульных участков и 86 микроучастков. Всего по району разработано 173 маршрута патрулирования, в том числе 28 автомобильных, 145 пеших.