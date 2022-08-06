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Алматинцев призвали закрашивать рекламу наркотиков

полиция, Алматы Фото: polisia.kz
Полиция Ауэзовского района Алматы призвала местных жителей закрашивать наркорекламу. В подразделении отметили положительную работу отдельных ПКСК и ОСИ, которые вместе с участковыми инспекторами проводят рейды, передает Zakon.kz.

Они патрулируют территории, проверяют съемные квартиры и лиц, вызвавших подозрение. Также закрашивают граффити — рекламу сайтов по продаже наркотиков.

Вследствие своевременно поступившей информации от работников КСК оперативными сотрудниками было задержано восемь закладчиков наркотиков и три человека, наносящих граффити-рекламы. Они были привлечены к законной ответственности.Начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр

К слову, Ауэзовский район разделен на 14 патрульных участков и 86 микроучастков. Всего по району разработано 173 маршрута патрулирования, в том числе 28 автомобильных, 145 пеших.

На сегодняшний день во дворах и подъездах многоэтажных домов установлено более 7 тыс. камер видеонаблюдения. С их помощью раскрыто 533 преступления, выявлено более 2 тыс. различных правонарушений. Хотел бы обратить внимание на необходимость тесного сотрудничества в наведении правопорядка. Только взаимная ответственность будет повышать эффективность работы по профилактике правонарушений.Улан Абулхайыр

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