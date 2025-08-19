Почему полиция ночью нагрянула в увеселительные заведения в центре Алматы
В центре Алматы прошел рейд по ночным увеселительным заведениям. Профилактическое мероприятие провели сотрудники полиции Алмалинского района с участием участковых инспекторов, ювенальной полиции, криминальной полиции и миграционной службы, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 19 августа 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции мегаполиса уточнили, что целью рейда стал контроль за соблюдением законодательства увеселительными заведениями, деятельность которых в ночное время нередко создает неудобства для жителей района.
"В ходе проверки выявлены факты нарушений общественного порядка, правил пребывания несовершеннолетних, а также законодательства в сфере миграции. Так, в одном из баров зафиксированы 4 административных правонарушения, в том числе нарушения тишины и миграционных правил. В другом – выявлены 2 аналогичных факта".Пресс-служба ДП Алматы
Кроме того, зафиксировано 17 случаев нарушения запрета на курение табачных изделий, кальянов и электронных сигарет.
"Подобные мероприятия проводятся регулярно. Их цель – профилактика правонарушений, сохранение спокойствия и безопасности жителей. Полиция Алматы будет и дальше последовательно работать в этом направлении. Вместе с тем напоминаем владельцам увеселительных заведений о необходимости строго соблюдать законодательство, обеспечивать безопасность и правопорядок, а также не допускать нахождения несовершеннолетних в ночных клубах и барах", – резюмировал заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Ержан Оразаев.
