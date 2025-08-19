#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Общество

Почему полиция ночью нагрянула в увеселительные заведения в центре Алматы

полицейский, увеселительное заведение, гости, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:33 Фото: Instagram/almaty_police_department
В центре Алматы прошел рейд по ночным увеселительным заведениям. Профилактическое мероприятие провели сотрудники полиции Алмалинского района с участием участковых инспекторов, ювенальной полиции, криминальной полиции и миграционной службы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 19 августа 2025 года, в пресс-службе Департамента полиции мегаполиса уточнили, что целью рейда стал контроль за соблюдением законодательства увеселительными заведениями, деятельность которых в ночное время нередко создает неудобства для жителей района.

"В ходе проверки выявлены факты нарушений общественного порядка, правил пребывания несовершеннолетних, а также законодательства в сфере миграции. Так, в одном из баров зафиксированы 4 административных правонарушения, в том числе нарушения тишины и миграционных правил. В другом – выявлены 2 аналогичных факта".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, зафиксировано 17 случаев нарушения запрета на курение табачных изделий, кальянов и электронных сигарет.

"Подобные мероприятия проводятся регулярно. Их цель – профилактика правонарушений, сохранение спокойствия и безопасности жителей. Полиция Алматы будет и дальше последовательно работать в этом направлении. Вместе с тем напоминаем владельцам увеселительных заведений о необходимости строго соблюдать законодательство, обеспечивать безопасность и правопорядок, а также не допускать нахождения несовершеннолетних в ночных клубах и барах", – резюмировал заместитель начальника Управления полиции Алмалинского района Ержан Оразаев.

13 августа 2025 года стало известно, что полицейские Ауэзовского района Алматы провели локальную отработку на территории торгового автоцентра "Кар Сити".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Это сказывается на имидже": Бектенов про жалобы казахстанцев на состояние вагонов
Общество
11:08, Сегодня
"Это сказывается на имидже": Бектенов про жалобы казахстанцев на состояние вагонов
Halyk профинансирует реконструкцию стадиона в Жезказгане
Общество
10:59, Сегодня
Halyk профинансирует реконструкцию стадиона в Жезказгане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: