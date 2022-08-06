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Назначен новый посол США в Казахстане

посол США в Казахстане Фото: пресс-служба посольства США в Казахстане
Должность посла занял Дэниэл Розенблюм, сообщает Zakon.kz.

Сенат США утвердил кандидатуру Дэниэла Розенблюма на должность посла в Казахстане, сообщает пресс-служба посольства.

C 2019 года Дэниэл Розенблюм был послом США в Узбекистане.

С октября 2021 года обязанности главы диппредставительства в Казахстане временно исполняла Джуди Куо. Она выполняла работу Уильяма Мозера, который завершил дипломатическую миссию в стране.

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Посол США в Казахстане завершает дипмиссию

Данияр Кунафин
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