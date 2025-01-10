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Политика

Назначен новый посол Австрии в Казахстане

Назначен новый посол Австрии в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 15:18 Фото: bmeia.gv.at
Посольство Австрии объявило имя нового посла страны в Казахстане. Им стала 39-летняя Андреа Бахер, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из Instagram-страницы диппредставительства.

"Посольство Австрии с радостью представляет назначенного посла Австрии в Республике Казахстан, ее превосходительство Андреа Бахер, с последующим вручением верительных грамот", – говорится в сообщении, опубликованном 10 января 2025 года.

Из размещенной на сайте информации следует, что Андреа Бахер с 1 января текущего года является послом Республики Австрия в Казахстане, по совместительству в Кыргызстане и Таджикистане.

Андреа Бахер родилась 7 февраля 1985 года в австрийском городе Клагенфурт. В 2009 году получила степень магистра филологии (славянская филология) в университете Клагенфурта, в 2009-2010 годы прошла курсы в Венской дипломатической академии (46 курс). С 2008 по 2024 год она занимала различные должности в диппредставительствах Австрии в ряде стран:

  • 2008 – стажер в посольстве Австрии в Любляне.
  • 2010 – департамент по межкультурному и межрелигиозному диалогу (BMEIA).
  • 2010-2011 – атташе посольства Австрии в Берне.
  • 2011-2012 – департамент по многостороннему сотрудничеству (BMEIA).
  • 2012-2016 – первый секретарь посольства Австрии в Москве.
  • 2016-2020 – советник посольства, постоянное представительство Австрии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
  • 2020-2024 – советник по вопросам внешней политики и безопасности Федерального министра европейских и международных дел (BMEIA).

Ранее послом Австрии в Казахстане был Вилли Кемпель. Он вручил верительные грамоты Касым-Жомарту Токаеву 1 октября 2020 года.

Назначен новый посол Австрии в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 15:18

Фото: akorda.kz

5 января 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов Казахстана в Египте, Хорватии, Португалии, Ираке и Палестине.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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