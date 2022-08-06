Илон Маск назвал условие для возобновления сделки по покупке Twitter

Илон Маск отметил, что может купить Twitter, если соцсеть предоставит доказательства подлинности проверенных ею учетных записей, передает Zakon.kz.

Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 учетных записей и способ подтверждения их подлинности, сделка будет заключена на первоначальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки быть не должно, — написал Илон Маск в Twitter.

Напомним, в июле Маск объявил об отказе от сделки из-за того, что Twitter не хочет раскрывать информацию о количестве ботов.

В середине июля Twitter подала иск в суд, чтобы принудить бизнесмена завершить покупку компании. Судебное заседание запланировано на октябрь.