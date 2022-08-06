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Илон Маск назвал условие для возобновления сделки по покупке Twitter

покупка Фото: Facebook/Elon Musk
Илон Маск отметил, что может купить Twitter, если соцсеть предоставит доказательства подлинности проверенных ею учетных записей, передает Zakon.kz.
Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 учетных записей и способ подтверждения их подлинности, сделка будет заключена на первоначальных условиях. Однако если выяснится, что они солгали, сделки быть не должно, — написал Илон Маск в Twitter.

Напомним, в июле Маск объявил об отказе от сделки из-за того, что Twitter не хочет раскрывать информацию о количестве ботов.

В середине июля Twitter подала иск в суд, чтобы принудить бизнесмена завершить покупку компании. Судебное заседание запланировано на октябрь.

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